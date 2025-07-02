Tesla Model 3 получил прибавку в 40 км запаса хода за 110 000 рублей

Tesla представила обновленную версию электроседана Model 3 LongRange AWD для китайского рынка. Автомобиль получил увеличенный запас хода, стал быстрее и подорожал на 10 000 юаней (примерно 110 000 рублей)

Теперь Model 3 LongRange AWD способен проезжать до 753 км по циклу CLTC. Это на 40 км больше, чем у предыдущей версии. При этом Tesla не меняла емкость аккумуляторной батареи, сделав акцент на программных оптимизациях. Ускорение с места до 100 км/ч сократилось с 4,4 до 3,8 секунды. По мнению аналитиков, столь серьезный прирост динамики связан с тем, что в базовую комплектацию включен спортивный режим разгона, который ранее продавался отдельно за 14 100 юаней (примерно 155 000 рублей). Цена обновленной версии Model 3 составляет 285 500 юаней (примерно 3 123 000 рублей).

Примечательно, что и Model Y получил небольшую прибавку к запасу хода, видимо, в условиях выхода конкурента в лице Xiaomi YU7. Теперь кроссовер без подзарядки сможет проезжать до 750 км (CLTC).