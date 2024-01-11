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11 янв 2024

Стартовали продажи обновленной Tesla Model 3 в Северной Америке

Стартовали продажи обновленной Tesla Model 3 в Северной Америке
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla запустила продажи обновленной версии электрического седана Tesla 3 в США и Канаде. Цены на родине начинаются от 38 990 долларов (примерно 3,5 миллиона рублей) за версию с задним приводом и 45 990 долларов (примерно 4,1 миллиона рублей) за полноприводную

Автомобиль получил обновленный дизайн с иным передним бампером и переработанной светодиодной оптикой. Предложены и новые варианты 18 или 19 дюймовых колесных дисков. Из-за иного бампера, длина автомобиля увеличилась до 4720 мм., а дорожный просвет сократился до 138 мм. Объем багажника теперь составляет 682 л. Центральный экран в салоне прибавил в размере до 15,4 дюйма, а задние пассажиры получили по собственному 8-дюймовому экрану “мультимедийки”. Рычаги с кнопками на рулевой колонке исчезли, а управление трансмиссией происходит через центральный экран. Улучшена аудиосистема из 17 динамиков для топовой комплектации.

Автомобиль предложен в двух модификациях: с одним электромотором на 264 л.с. и двумя суммарной мощностью 450 л.с. Привод соответственно задний и полный. В первом случае автомобиль комплектуется батарей с запасом хода 438 км, а во втором - на 549 км. Динамические показатели также немного улучшились. Стандартная версия разгоняется до 60 миль/час (96 км/ч) за 5,8 с. Полноприводная набирает эту же скорость за 4,2 с.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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