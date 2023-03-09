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9 мар 2023

Автомобили Tesla не желают, чтобы ими управляли люди

Автомобили Tesla не желают, чтобы ими управляли люди

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) намерено провести очередное расследование в отношении компании Tesla. Дело в том что на автомобилях данной марки стали… отваливаться рули!

Пожалуй, самым громким инцидентом стало событие, произошедшее в конце февраля. 24 числа один американец, Прерак Патель, купил себе Tesla Model Y. Не успев толком насладиться машиной, он столкнулся с неожиданной поломкой -  однажды рулевое колесо отсоединилось от колонки и оказалось в его руках.

Ситуация усложнилась тем, что все произошло во время поездки по оживленному шоссе. Хорошо, что  дефект не привел к тяжелым последствиям. К слову, пользователь сказал, что Tesla сообщила о готовности заменить машину целиком, но признавать дефект компания не захотела.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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