Автомобили Tesla не желают, чтобы ими управляли люди

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) намерено провести очередное расследование в отношении компании Tesla. Дело в том что на автомобилях данной марки стали… отваливаться рули!

Пожалуй, самым громким инцидентом стало событие, произошедшее в конце февраля. 24 числа один американец, Прерак Патель, купил себе Tesla Model Y. Не успев толком насладиться машиной, он столкнулся с неожиданной поломкой - однажды рулевое колесо отсоединилось от колонки и оказалось в его руках.

Ситуация усложнилась тем, что все произошло во время поездки по оживленному шоссе. Хорошо, что дефект не привел к тяжелым последствиям. К слову, пользователь сказал, что Tesla сообщила о готовности заменить машину целиком, но признавать дефект компания не захотела.