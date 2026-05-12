12 май 2026

Tesla отправила Model S и Model X в историю ради гуманоидных роботов Optimus

Последние экземпляры электрокаров Tesla Model S и Tesla Model X сошли с конвейера завода во Фримонте в штате Калифорния. Теперь данное предприятие переориентируют под выпуск роботов Optimus

Model S продержалась на конвейере 14 лет, а кроссовер Model X выпускался 11 лет. За это время суммарный тираж двух моделей составил около 750 000 экземпляров. При этом компания не планирует создавать прямых преемников для флагманских электрокаров. Финальным аккордом для обеих моделей стала лимитированная серия Signature Series. Специальные версии построили на базе модификаций Plaid мощностью 1000 л.с., их оцениваются в 159 тыс. долларов (11,8 млн рублей).

Освободившиеся производственные мощности Tesla направит на выпуск человекоподобных роботов Tesla Optimus. По данным компании, предприятие сможет собирать до миллиона андроидов в год, а старт производства намечен уже на лето.

