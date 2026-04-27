Tesla оставит ручное управление только модели Roadster

По словам главы компании Илона Маска, в перспективе весь модельный ряд станет почти полностью беспилотным, а единственной моделью с традиционным управлением останется новый Roadster

Маск подчеркнул, что ручное управление станет исключением, а не правилом. При этом о новой генерации Roadster по-прежнему никакой информации нет. С момента его анонса прошло уже 9 лет, однако серийная версия до сих пор не представлена. Очередной срок дебюта обозначен как «через месяц или около того», хотя подобные обещания звучали и ранее.

В стратегии Tesla ключевую роль теперь играют беспилотные автомобили. Производство автономного такси Cybercab уже стартовало в Остине, а следом компания готовится вывести на рынок грузовик Semi. По словам Маска, на начальном этапе выпуск будет ограниченным.

Несмотря на высокий интерес к Roadster, внутри компании он рассматривается, скорее, как имиджевый проект. Маск прямо отметил, что модель не окажет значительного влияния на финансовые показатели, хотя обещает стать демонстрацией всех возможностей бренда.
 

