Автопилот «Теслы» научат объезжать ямы

О возможном появлении такой функции в будущих обновлениях системы заявил глава американской компании Илон Маск

Интересно, что эта идея идет, что называется, «из народа». Дело в том, что ее предложил один из владельцев Tesla, которого впечатлила работа одной из прежних функций автопилота. Речь идет о том, что, если раньше система всегда спрашивала у водителя разрешение, чтобы перестроиться в другой ряд, то в новой версии она научилась выполнять маневр самостоятельно – лишь оповещая водителя о перестроении специальными сигналами и виброоткликом на руле.

В свою очередь Маск заявил, что идея ему по душе и то, что разработка такого функционала уже ведется. Было указано, что автомобили научатся распознавать дефекты дорожного полотна и избегать их в пределах одной полосы. Глава кампании заявил, что эта функция «определённо появится» в ближайшем будущем. Скорее всего, она войдёт в ближайшее обновление автопилота, которое Илон Маск в своем Twitter уже охарактеризовал «эпичным».