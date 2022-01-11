Автопилот Тесла научили подстраиваться под настроение пассажиров

Как известно обновление софта часто обеспечивает электромобили интересным функционалом. Взять, к примеру, машины Tesla – то новое ПО дарит им возможность включать светомузыку, то игры добавят в мультимедийную систему. Впрочем, встречаются и серьезные новшества.

Об одном из них сейчас и поговорим. Как сообщает издание The Verge, январское обновление ПО повлияло на работу автопилота, добавив ему три различных режима: «спокойный», «обычный», «агрессивный». В чем разница? Все просто – в агрессивном режиме автопилот будет стараться чаще выходить на обгоны и держать левую полосу. Допустимая дистанция до автомобиля, который будет ехать впереди, также сокращается.

Что касается спокойного режима, то здесь картина обратная - Tesla будет держать увеличенную дистанцию с впередиидущими машинами и реже менять полосу движения. Отметим, что европейские коллеги уже выразили опасения по поводу того, что некоторые режимы могут поставить под угрозу безопасность водителя. Особенно если речь идёт о вождении в снежную или дождливую погоду.