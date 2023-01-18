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18 янв 2023

Автопилот Tesla оказался профанацией

Автопилот Tesla оказался профанацией

Директор  направления «автопилота» компании Tesla Ашок Эллусвами признался, что снятый шесть лет назад ролик о работе системы автономного вождения был постановочным

Да, в 2016 году на видео все было великолепно – автомобиль  самостоятельно, а самое главное – безошибочно двигался по городским и пригородным улицам.  Но топ-менеджер рассказал интересные детали. Во-первых,  была целая россыпь неудачных дублей, когда водителю активно приходилось вмешиваться в управления – были и случаи столкновения – в основном это происходило при автоматической парковке.

Во-вторых, машина не просто передвигалась по улицам, а делала это по спланированному и отработанному маршруту.  То есть, даже в условиях, приближенных к идеальным, машина не смогла  нормально справиться со своими задачами.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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