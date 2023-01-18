Автопилот Tesla оказался профанацией

Директор направления «автопилота» компании Tesla Ашок Эллусвами признался, что снятый шесть лет назад ролик о работе системы автономного вождения был постановочным

Да, в 2016 году на видео все было великолепно – автомобиль самостоятельно, а самое главное – безошибочно двигался по городским и пригородным улицам. Но топ-менеджер рассказал интересные детали. Во-первых, была целая россыпь неудачных дублей, когда водителю активно приходилось вмешиваться в управления – были и случаи столкновения – в основном это происходило при автоматической парковке.

Во-вторых, машина не просто передвигалась по улицам, а делала это по спланированному и отработанному маршруту. То есть, даже в условиях, приближенных к идеальным, машина не смогла нормально справиться со своими задачами.