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26 окт 2020

Автопилот Tesla принял рекламные флаги за светофоры и сломался

Автопилот Tesla принял рекламные флаги за светофоры и сломался

На ресурсе Reddit опубликован видеоролик, демонстрирующий затруднительную ситуацию, в которой оказалось программное обеспечение электрокара Tesla

Судя по видео, автопилот решил, что машина оказалась перед светофором, на котором горит запрещающий сигнал. На самом деле  перед машиной был флаг с вертикальной надписью Coop, выполненной красно-оранжевым цветом. Кроме того электроника так и не смогла определиться с цветом  сигнала: Tesla выбирала между красным и жёлтым.

Комментаторы решили, что автопилот пьян, поэтому и не может принять решение, и хорошо, что у него есть специальный человек, который доставит электромобиль домой. В то же время, компания Tesla уже начала бета-тесты последней версии своей фирменной системы автономного управления. Однако в сентябре авторитетное издание Consumer Reports призвало владельцев электромобилей этой марки с осторожностью пользоваться всеми функциями системы Autopilot, так как испытания показали, что некоторые из них до сих пор работают некорректно.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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