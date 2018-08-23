Сегодня самой дешевой моделью Tesla является седан Model 3, цены на который в США стартуют с отметки в 35 тысяч долларов. Однако в компании работают над проектом и более доступной машины

По словам руководителя Tesla Илона Маска стоить такой электромобиль должен около 25 тысяч долларов. При этом, для того, чтобы создать машину компании придется полностью пересмотреть «нынешние правила игры», — заявил Маск. Он отметил, что такой электромобиль у Tesla может появиться не раньше 2022 года.

Основным конкурентом бюджетного электромобиля от Tesla будет Volkswagen I.D., причем немцы хотят начать продавать свою машину уже в 2020 году. Впрочем, стоимость городского электрического хэтчбека Volkswagen превысит 35 тысяч долларов, так что у компании Маска есть все перспективы перетянуть аудиторию.

Маск говорит, что Tesla вместе с партнерами из Panasonic также активно работает над снижением стоимости батарей. К 2026 году стоимость киловатт-часа должна упасть до 100 евро, это позволит компании совершить рывок и сделать электромобили массовыми, сопоставимыми по цене с машинами, оснащенными обычными ДВС.

Илон Маск подтвердил планы по выводу в следующем году на рынок электрического седельного тягача и компактного кроссовера Model Y. Затем компания представит второе поколение Roadster с «феноменальными характеристиками». Появление же компактного хэтчбека должно позволить Tesla закрепиться на европейском рынке, где компактные городские автомобили занимают серьезную долю рынка.

