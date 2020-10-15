Глава Tesla собирается убить своих клиентов

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал бета-тестирование системы FSD (Full Self-Driving) среди ограниченного числа клиентов. Когда увидит свет коммерческая версия, доступная всем желающим, пока неизвестно

Летом Илон Маск в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту заявил, что к концу этого года у компании Tesla будет полностью самоуправляемый автомобиль. Заявление было сделано на фоне доминирующего в автомобильной отрасли скепсиса по поводу беспилотников. Вчера в Твиттере Маск сообщил, что в следующий вторник, 20 октября, Tesla начнёт бета-тестирование системы FSD на ограниченном числе клиентских машин — тех, у кого наиболее опытные и осторожные водители. В каком режиме будет проходить тестирование, Маск не уточнил, но, скорее всего, на дорогах общего пользования, что может оказаться противозаконным мероприятием.

Сейчас Tesla за доплату снабжает свои машины автопилотом второго уровня по классификации SAE, при котором вся ответственность за безопасность на дороге лежит на человеке-водителе. Tesla Model 3 с такими автопилотом попала недавно на испытания Euro NCAP и была раскритикована за авторитарное поведение.