Автомобильный портал Motorpage
15 окт 2020

Глава Tesla собирается убить своих клиентов

Глава Tesla собирается убить своих клиентов

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал бета-тестирование системы FSD (Full Self-Driving) среди ограниченного числа клиентов. Когда увидит свет коммерческая версия, доступная всем желающим, пока неизвестно

Летом Илон Маск в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту заявил, что к концу этого года у компании Tesla будет полностью самоуправляемый автомобиль. Заявление было сделано на фоне доминирующего в автомобильной отрасли скепсиса по поводу беспилотников. Вчера в Твиттере Маск сообщил, что в следующий вторник, 20 октября, Tesla начнёт бета-тестирование системы FSD на ограниченном числе клиентских машин — тех, у кого наиболее опытные и осторожные водители. В каком режиме будет проходить тестирование, Маск не уточнил, но, скорее всего, на дорогах общего пользования, что может оказаться противозаконным мероприятием.

Сейчас Tesla за доплату снабжает свои машины автопилотом второго уровня по классификации SAE, при котором вся ответственность за безопасность на дороге лежит на человеке-водителе. Tesla Model 3 с такими автопилотом попала недавно на испытания Euro NCAP и была раскритикована за авторитарное поведение.

При написании новости использовалась информация:
Колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...

Tesla защитит записи с бортовых камер от воров с помощью бардачка

13 октября 2020

Электрокар Tesla долетел до Марса

08 октября 2020
Tesla Model 3 (2018)

Tesla Model 3 проиграла «немцам» в новом тесте EuroNCAP

02 октября 2020

Tesla представила новые аккумуляторы – революции нет!

24 сентября 2020

Tesla займется выпуском народного автомобиля

23 сентября 2020

Tesla заменит батареи на печеньки

17 сентября 2020

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"
Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 2020 заставит забыть прошлое
Тест драйв
12 октября 2020

Land Rover Defender 110
"Land Rover Defender заставит забыть прошлое"
Skoda Rapid - skoda rapid 2020 «во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»
Тест драйв
09 октября 2020

Skoda Rapid
"«Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»"
KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом
Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"

Написано новостей:

2 6 8 8 2