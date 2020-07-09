Илон Маск анонсировал полный автопилот

Глава компании Tesla Илон Маск сообщил о скором появлении полностью автономного автомобиля. Такое заявление он сделал на конференции по искусственному интеллекту в Шанхае

Как сообщают Reuters, Маск заявил, что Tesla находится на пороге создания технологии автономного управления 5 уровня, а сам он абсолютно уверен в успехе. Новое заявление главы Теслы стало продолжение февральского обещания Маска о том, что полноценный беспилотник его компания построит уже к концу 2020 года. Правда, глава Tesla оговорился, уточнив, что имеет в виду базовую функциональность для автономии 5 уровня.

Пятый — наивысший уровень автономности, о котором говорит Маск, подразумевает не только самостоятельное передвижение автомобиля в соответствии с ПДД без участия человека по дорогам общего пользования, но и полный контроль за автомобилем в сложных дорожных и погодных условиях. Однако для полноценного участия таких автомобилей в дорожном движении потребуются изменения законодательной базы в каждой стране, где могут эксплуатироваться беспилотники.