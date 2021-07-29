Илон Маск организовал культ своей личности.

Водителям, участвующим в проекте скоростных тоннелей Илона Маска под названием The Boring Company, составили инструкцию, как разговаривать со своими пассажирами – лидера надо хвалить, а скользких вопросов стараться избегать

Да друзья, сотрудники должны высоко отзываться об Илоне Маске. Вот вам выдержка из официальной инструкции: «главу Tesla необходимо описывать исключительно положительными эпитетами — «потрясающий», «мотивирующий», а в ответ на вопрос, нравится ли работать на Маска, отвечать «Да, он великий лидер»».

Правда, если говорить в целом, то сотрудников просят сосредоточиться на исполнении своих обязанностей. Разговоры должны быть сведены к минимуму, а все внимание должно быть сконцентрировано на дороге. Все инструкции по правильному общению появились лишь из-за того, что в Tesla знают – вопросов о компании избежать никак не получится.