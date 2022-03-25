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25 мар 2022

Илон Маск подтвердил точные сроки запуска в серию пикапа Cybertruck

Илон Маск подтвердил точные сроки запуска в серию пикапа Cybertruck
Автор фото: фирма-производитель

Прототип пикапа был представлен еще в 2019 году. Многие поклонники даже сделали предзаказ на автомобиль, но шли годы, а серийной машины никто так и не увидел до сих пор

Маск лишь пару раз появился на публике за рулем прототипа и пообещал, что серийный пикап увидит свет  до конца 2021 года, но, как можно понять, этого не произошло. При этом глава Tesla даже успел открыть гигафабрику в Германии и заявить, что компания работает над уменьшенной версией Cybertruck.

Собственно на днях Маск сообщил очередную дату старта производства пикапа. Теперь все взоры устремлены на январь 2023 года. При этом известный магнат клятвенно пообещал более не сдвигать сроки и не нервировать поклонников.

Интересно, но производитель не раскрывает  ни мощность двигателя, ни емкость аккумуляторов, но при этом в Tesla приводят динамические характеристик Cybertruck. К примеру, базовая версия (с одним мотором) способна разогнаться до сотни за семь секунд, а максимальная скорость здесь составит 177 километров в час. Старшая версия (полноприводная и с двумя двигателями) разгоняется до сотни уже за четыре с половиной секунды, а ее максимальная скорость  - 198 километров в час.
 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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