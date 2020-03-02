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2 мар 2020

Илон Маск пообещал доработать дизайн пикапа

Илон Маск пообещал доработать дизайн пикапа
Автор фото: фирма-производитель

Илон Маск пообещал «слегка улучшить» дизайн пикапа Tesla Cybertruck перед его запуском в серию летом 2021 года

Да, Маск решил прислушаться к мнению народа, которые после презентации успели вылить целое ведро нехороших слов относительно угловатого и рубленного дизайна Tesla Cybertruck.  Напомним, что многие раскритиковали внешний вид электрического пикапа за его чрезмерную примитивность. Кроме того, сомнениям подвергся цельнометаллический кузов автомобиля, который, предположительно, может оказаться слишком небезопасным для других машин при аварии.

Отметим, что пикап будет доступен в трех основных модификациях: с одним, двумя или тремя силовыми агрегатами. «Младшая» версия пикапа с одним агрегатом сможет разгоняться до «сотни» за 6,5 с, тогда как топовый трехмоторный вариант Tri Motor набирает 100 км/ч за 2,9 секунды. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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