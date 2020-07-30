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30 июл 2020

Илон Маск просил не сжигать свои пикапы огнеметами

Илон Маск просил не сжигать свои пикапы огнеметами
Автор фото: фирма-производитель

Электрический пикап Tesla Cybertruck сможет поменять свою окраску под воздействием сверх-высоких температур. Глава Tesla просил не проверять это заявление на практике

Люди в Twitter очень хитры, особенно если дело касается персональных вопросов к Илону Маску относительно его автомобилей. Недавно пользователи спросили злобного гения следующее: «Некоторые виды стали способны изменить цвет, будучи нагретыми. Относится ли это к сталям холодной прокатки? Tesla Cybertruck, подожжённый из вашего “неогнемёта”, выглядел бы безумным и уникальным». Ответ был лаконичным: «Да».  Вопрос про огнеметы был неслучайным, так как пару лет назад Маск продал партию собственных огнеметов против апокалипсиса.

Правда, потом Маск добавил, что не нужно проверять гипотезу с поджегом на практике. Дело в том, что сталь, из которой сделан кузов Cybertruck, поменяет свой цвет только под воздействием очень высоких температур, которые окажут разрушительное влияние на элементы интерьера, а также на его резиновые и пластиковые компоненты. Так, сталь желтеет при нагреве до 370–425°C, становится коричневой и синей после 480–540 и 600°C соответственно. Для того чтобы металл окрасился в чёрный, необходимо воздействие температуры в 650°C.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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