Илон Маск заявил, что полноценный автопилот увеличит цену любой Теслы вдвое

Глава Tesla Илон Маск заявил, что к моменту, когда автомобили Теслы смогут ездить полностью самостоятельно, то есть получат автопилот максимального — пятого уровня, за этот комплекс придётся доплачивать примерно 100 000 долларов к цене самой машины

Автопилот пятого уровня подразумевает, что автомобиль будет способен ездить без помощи водителя в любых дорожных условиях. Пока самые современные системы, устанавливаемые на серийные модели (в том числе на электромобили Tesla), достигают максимум третьего уровня. Такие автомобили могут передвигаться самостоятельно только в близких к идеальным условиях и под контролем водителя. Более продвинутые системы пока не готовы и не узаконены ни в одной стране.

Однако компания Tesla уже несколько лет продаёт электромобили с опцией, которая называется Full Self-Driving (FSD). В неё входит всё необходимое для полностью автономного передвижения оборудование — камеры, радары и мощнейший процессор для обработки данных. При этом для полноценного автопилота у Теслы всё ещё нет готового программного обеспечения.