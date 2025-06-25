Франция обязала Tesla прекратить вводящую в заблуждение рекламу автопилота

Власти Франции официально потребовали от компании Tesla остановить недобросовестную рекламу функций «полностью автономного вождения», вводящую в заблуждение. Об этом говорится в заявлении Генерального управления по конкуренции, делам потребителей и контролю за мошенничеством (DGCCRF), опубликованном 24 июня

Главным предметом претензий стала реклама опции "Full Self-Driving Capability". Она презентовалась, как полноценный автопилот, в то время как на практике требует постоянного контроля со стороны водителя. За такую опцию во Франции Tesla просит 7 500 евро, несмотря на то, что технология еще не соответствует уровню автономности, обозначенному в рекламе. Кроме того, французские регуляторы зафиксировали целый перечень других нарушений, относящихся в целом к ведению документации и организации работы с клиентами.

Tesla обязана привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства в течение четырех месяцев. За каждый день просрочки будет назначен штраф в размере 50 000 евро. Во французском правительстве подчеркнули, что особую обеспокоенность вызывает именно неправомерное использование термина «полностью автономное вождение», поскольку это может вводить в заблуждение потребителей и создавать ложное ощущение безопасности.