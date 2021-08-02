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2 авг 2021

Интерфейс Tesla официально перевели на русский язык

Интерфейс Tesla официально перевели на русский язык

Казалось бы, отечественным пользователям надо радоваться, но загвоздка заключается в том, что перевод был выполнен машинным способом, так что некоторые пункты оказались недоступными для понимания

Курьезная ситуация - автомобиль одной из самых технологичных компаний в мире похож на какого-то китайца 15-летней давности, где интерфейс Bluetooth скрывается за наименованием «Синезубый». Смешно? Определенно, но, позвольте, как вам кажется, что скрывается за вкладкой с названием «Высота двери сокол»? Ответа нет? Поясняем – это регулировка угла подъема двери на Tesla Model X. Вот таких неудобных нюансов масса – пользователи даже устроили соревнование в соцсетях по поиску самых смешных формулировок.

Впрочем, за всей этой веселой мишурой может скрываться один интересный факт – появление русского языка в интерфейсе – явный намек на то, что Tesla в скором времени может официально появиться в нашей стране.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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