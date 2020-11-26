Электротрак Tesla Semi сможет проезжать на одной зарядке до 1000 км

Руководитель Tesla Илон Маск заинтриговал потенциальных покупателей новыми подробностями о его важной характеристике — запасе хода

По словам Маска, на одном заряде Semi способен преодолевать до 1000 километров пути, и добиться такого показателя компании поможет новый структурный дизайн батареи. «Получить запас хода в 500 километров, я думаю, довольно легко, при условии, что фура везет груз весом 40 тонн. Для дальних перевозок мы сможем увеличить запас хода до 800 километров и в дальнейшем — до 1000 километров», — сказал он. Напомним, во время премьеры тягача в 2017 году Маск заявлял, что в базовой комплектации серийный грузовик сможет проезжать на одном заряде 300 миль (483 километра), а в топ-версии Long Range — 500 миль (805 километров).

Протяженность 80% маршрутов для магистральных грузовиков в США составляет около 400 миль (640 километров), это означает, что Tesla Semi доберется до места и вернется за одну зарядку. Специально под свое новое детище компания планирует развернуть сеть «мегазаправок», с помощью которых можно восполнить 80% запаса энергии батарей всего за 30 минут.