Крысы предпочитают Tesla

Наши западные коллеги сообщают об интересном курьезе – известные нам грызуны, под названием «крысы», предпочитают употреблять проводку автомобилей вышеуказанных автомобилей в свой рацион

Да, крысы попросту сгрызают проводку. Чем она им так интересна? Все просто - в Tesla активно топят за экологию и используют провода с изоляцией из переработанной сои, а не полимеров из нефти. Органика, понимаете ли, вот мышки с крысками и проявляют свою прыть. К слову, в США, где был зафиксирован первый случай вредительства уже отмечено более сотни подобных происшествий!

Самое забавное – гарантийным случаем производитель данный курьез признавать не хочет, присылая вот такой формальный ответ: ««Большинство автопроизводителей используют сою в изоляции проводов для новых автомобилей, потому что это дешевле и лучше для окружающей среды. Применение данного материала не будет считаться дефектом в конструкции или использовании... Учитывая, что Tesla не в силах контролировать все факторы, мы не можем покрыть этот случай по гарантии или ремонту».