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12 май 2020

Маск открыл завод в Калифорнии вопреки запрету властей

Маск открыл завод в Калифорнии вопреки запрету властей

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что производство электромобилей на заводе в Калифорнии возобновляется. Это решение нарушает местные ограничения, введенные властями в связи с коронавирусом

Тремя днями ранее Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla и ее перспективные проекты из Калифорнии в Техас или Неваду, если ему не дадут открыть фабрику. Штаты начали конкурировать между собой: кто быстрее откроет предприятия, тот сохранит больше рабочих мест, потому что компании начнут переносить производства.

Глава Теслы в Твиттере сказал, что выпуск электромобилей возобновляется в понедельник, добавив, что он присоединится к рабочим на конвейере. «Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я», — добавил он. Интересно, что чиновники в сфере здравоохранения округа Аламеда, где находится завод Tesla, в понедельник сообщили, что знали о намерении Теслы превысить разрешенный объем базовых операций, и уведомили компанию, что она не может работать без одобренного властями плана.

Закон штата допускает штраф в размере до $1 тысячи в день или до 90 дней тюремного заключения за работу в нарушение санитарных предписаний. Примечательно, что в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что Калифорния должна сделать все необходимое, чтобы помочь автомобилестроителю вновь открыть свой единственный в США завод, если она хочет сохранить компанию в штате.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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