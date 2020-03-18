Не злите владельцев Tesla, ибо они непредсказуемы

Вот вам ситуация. Марку Tesla не допустили к участию в автовыставке. Фанаты марки придумали, как отомстить – создали собственную выставку

Компании Tesla пришлось вынуждено пропустить автошоу в Канзас-Сити, так как местные дилеры не допустили автопроизводителя к участию. Чтобы поддержать любимую марку, владельцы электрокаров организовали собственный мини-«автосалон» на парковке у выставочного комплекса. Они пригнали электромобили к выставочному центру и провели бесплатные тест-драйвы для всех посетителей автосалона.

Суммарно они прокатили на машинах около 130 человек, которые пришли на автосалон. По некоторым данным, инициаторам удалось даже заинтересовать в покупке электрокара нескольких человек. А в чем же была причина запрета на участие? Обычный формализм. Дело в том, что к участию допускались только дилеры, чьи шоурумы находятся в радиусе 16 километров от Канзас-Сити. А дилерский центр Tesla расположен в 18 километрах. Организаторы не стали закрывать глаза на столь незначительно несоответствие.