Он сделал это: Илон Маск озвучил сроки дебюта пикапа Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск пообещал, что долгожданный электрический пикап официально дебютирует в ближайшие два-три месяца. По его словам, работы над электрокаром уже на финальной стадии

Да, это уже стало традицией, когда господин Маск, не делая даже намека на образ автомобиля, заявляет о том, что он скоро будет готов, и вы уже сам все увидите воочию. Правда, кое-какими данными бизнесмен поделился. Например, он заявил о том, что после выхода на рынок новинка будет стоить около 49 тысяч долларов (3 105 247 рублей по текущему курсу), но компания постарается сделать ценник еще ниже, чтобы возможность приобрести пикап была у разных покупателей.

Эти слова можно понимать как намек на то, что у автомобиля будет несколько версий с разной степенью мощности и запаса хода, как это было сделано в свое время на Model S. В любом случае, подробности раскроются уже скоро, конечно, если вы верите Илону Маску.