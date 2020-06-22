Пикап Tesla Cybertruck станет музейным экспонатом

Прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck выставят в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе

Прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck станет частью экспозиции Автомобильного музея Петерсена в США, который снова откроется в пятницу, 19 июня. Таким образом, автомобиль впервые предстанет перед широкой публикой со времен его закрытого показа в ноябре 2019 года.

Музей Петерсена известен своим инновационным дизайном и одной из самых больших в мире коллекций автомобилей. Он является некоммерческой организацией, специализирующейся на автомобильной истории и учебно-образовательных программах. Tesla Cybertruck станет первым экспонатом, который увидят посетители после возобновления деятельности музея: пикап выставят в фойе здания.