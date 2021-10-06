Почему в Tesla работают расисты?

Американский производитель электрокаров попал на гигантский штраф в 130 миллионов долларов из-за жалобы простого лифтера

Сложная и противоречивая штука жизнь – еще вчера ты был простым рядовым сотрудником гигантской корпорации, незаметным винтиком, а теперь ты центр громкого скандала по причине того, что кто-то наступил на твое самолюбие и национальную гордость. Речь про Оуэна Диаса – латиноамериканского техника, который пошел работать в Tesla.

Диас заявил, что на заводе компании во Фримонте он столкнулся со враждебной средой. Иначе говоря, его начали оскорблять и притеснять другие сотрудники причем не только на словах – в уборных стали рисовать карикатуры на Диаса. Бедняга настолько разнервничался, что неоднократно впадал в истерики, а заодно и потерял добрый десяток килограммов на этой почве.

Спрашивается, а где было руководство предприятия? Неужели оно не могло пресечь этот акт морального прессинга? Могло, но, как сообщил Диас, и как позже установил суд, не захотело этого делать. К слову о суде, униженный техник действительно обратился в высокую инстанцию – суд рассмотрел его иск и принял решение. «Тесла» признается виновной, выплачивает штраф в сто тридцать миллионов рублей, а заодно выплачивает компенсацию Диасу в размере семи миллионов.