Состоялся официальный дебют Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla провела презентацию электрического пикапа Tesla Cybertruck. Впервые нам показали окончательно готовую серийную версию. Объявленная начальная стоимость - 60 990 долларов. Но по такому прайсу автомобиль можно будет приобрести только в 2025 году

Первыми на рынок пока выходят промежуточная и топовая версии. У самого доступного на данный момент электрического пикапа (80 000 долларов) два электродвигателя суммарной мощностью 600 л.с. Запас хода составит 547 км. С 0 до 60 миль/ч (97 км/ч) автомобиль разгоняется за 4,1 с.

Во флагманском исполнении под названием Cyberbeast (100 000 долларов) автомобиль комплектуется тремя электромоторами суммарной отдачей в 845 л.с. Разгон до 97 км/ч составит 2,6 с. Предполагается, что здесь та же батарея, что и в усредненном варианте, но из-за большего количества электромоторов, запас хода будет меньше - 515 км.

Базовая модификация выйдет на рынок в последнюю очередь. О силовой установке информации нет, но предполагается, что она будет попроще. Запас хода составит 402 км. Ускорение до 97 км/ч займет 6,5 с.

