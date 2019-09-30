Спой Tesla, не стыдись

Компания Tesla выпустила масштабное обновление софта — прошивка версии 10.0 отличается функцией вызова электрокара с расстояния 30 метров и появлением полноценного караоке

Для любителей петь за рулем Tesla приготовила особую функцию: теперь во время езды на центральный дисплей можно выводить строчки из песен, чтобы подпевать было удобнее. Плюсом к этой радости является тот факт, что теперь автомобиль получил доступ к популярным мультимедийным платформам типа Youtube.

Честно говоря, эти новшества несколько вторичны, а вот очередной апгрейд автопилота является куда более существенным достижением. В обновленном ПО увеличен радиус действия функции Summon, которая дает возможность собственнику «беспилотно» передвигать электрокар с помощью мобильного приложения. Если прежде Tesla c автопилотом была возможность «подозвать» с пару метров, теперь электромобиль сможет подъехать к собственнику с 30 м. Также у электромобиля Tesla будет возможность объезжать преграды.