Компания Tesla продолжает приносить своим акционерам убытки, отчитываясь при этом о росте выручки. Несмотря на явную убыточность капитализация компании растет за счет постоянно растущего интереса к ее акциям. Но таких плохих показателей за третий квартал этого года не ожидали даже самые прожженные пессимисты.

В третьем квартале Tesla получила чистый убыток в размере 619 миллионов долларов и это при том, что год назад она сумела получить прибыль в размере почти 22 миллионов долларов. Общий убыток от деятельности за январь-сентябрь составил почти 1,3 миллиарда долларов, то есть почти половина потерь пришлась на третий квартал!

Одновременно выручка Tesla в третьем квартале выросла на 30% до 2,984 миллиардов долларов, а по итогам трех месяцев — до 8,47 миллиардов долларов. Основной причиной роста выручки в компании называют увеличение объемов поставок кроссоверов Tesla Model X.

В Tesla также признали срыв производственного плана по Model 3: выйти на объемы производства в 5000 автомобилей в год удастся лишь к концу первого квартала следующего года.

Кстати, впервые за последнее время акции Tesla после объявления отрицательных итогов не выросли, а снизились: на бирже их цена упала более чем на 9%.

