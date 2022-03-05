Tesla добилась разрешения от немецких властей на запуск своей «гигафабрики»

Нельзя так просто взять и построить очередной завод, нужно пройти сотни инстанций и выиграть тысячу судов, чтобы добиться спокойного и отлаженного запуска предприятия

Конечно же, мы утрируем, но Tesla столкнулась с чем-то подобным, когда строила свою «гигафабрику» в Германии. Судите сами, сначала местные экологи выступают с заявлением о плохом качестве труб отвода сточных вод, чуть позже активисты устраивают забастовку против вырубки леса, а заканчивается все судом, где «зеленое» сообщество пытается подать иск на Tesla, так как компания несет серьезную экологическую угрозу.

Впрочем, американской компании удалось вынести все тяжбы – на днях стало известно, что Tesla получила от властей Германии разрешение на открытие своего первого европейского предприятия. Правда, американцам пришлось взять на себя несколько обязательств, включая постоянный контроль чистоты воздуха и окружающих водоемов. На предприятии с производственной мощностью до 500 тыс. автомобилей в год на начальном этапе будут выпускать компактный кроссовер Tesla Model Y.