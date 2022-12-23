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23 дек 2022

Tesla начинает массовые сокращения персонала

Tesla начинает массовые сокращения персонала
Автор фото: фирма-производитель

В I квартале 2023 года компания Tesla проведёт большую волну сокращений персонала

Как сообщают американские СМИ, помимо сокращений руководство компании решило ввести временный запрет на рекрутирование новых сотрудников. Интересно, что независимые эксперты никак не могут понять - почему Tesla идет на такой шаг? Судите сами - дела у компании идут хорошо. Tesla активно наращивает объёмы выпуска машин и работает сразу над несколькими новыми проектами. В таких условиях стоило бы, наоборот, привлекать больше людей в компанию.

С другой стороны, в финансовом плане Tesla хоть и остается успешной, демонстрируя высокую прибыль, но акции компании начинают терять в стоимости. Так что может быть руководство Tesla знает какие то важные детали, которые недоступны широким массам. Напомним, первая волна увольнений прошла в Tesla летом этого года. Илон Маск объявил, что у него «плохие предчувствия» относительно состояния экономики, и потребовал сократить персонал на 10 процентов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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