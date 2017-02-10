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10 фев 2017

Tesla назвала дату начала серийного производства Model 3

Tesla назвала дату начала серийного производства Model 3
Автор фото: неткаршоу.ком

Информационное агентство «Reuters» со ссылкой на собственные источники сообщает о скором начале серийного производства «бюджетного» электрокара американской компании Tesla.

По словам источников издания, пожелавших остаться неназванными, руководство американского автопроизводителя планирует начать серийную сборку электромобилей Model 3 уже 20-ого февраля текущего года. По предварительной информации, на начальном этапе производство будет организовано в тестовом режиме. С конвейера сойдет небольшая партия Tesla Model 3, которая пройдет экспертную оценку специалистов компании.

Ранее, официальные представители компании заявили, что на калифорнийском предприятии началась подготовка сборочных линий к сборке этого электрокара, из-за чего весь завод встанет на неделю. Планируется, что к 2018 году это предприятие будет выпускать до 500 тысяч Tesla Model 3 ежегодно. Однако, когда именно начнется полноценное серийное производство электрокара, в компании не раскрывают.

Напомним, что Model 3 является самым доступным автомобилем в модельном ряду Tesla – его стоимость составляет «всего» 35 тысяч долларов. Динамические характеристики пока держатся в секрете, но основатель компании Илон Маск в своих выступлениях не раз подчеркивал, что даже в начальной комплектации электрокар будет способен набрать первую «сотню» не менее, чем за шесть секунд.

При этом, в компании утверждают, что запас хода электромобиля без подзарядки составит 346 км. В дальнейшем Model 3 получит более емкий блок литий-ионных аккумуляторов, который позволит ему на полной зарядке проезжать до 480 км.

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При написании новости использовалась информация:
Reuters, N + 1, Autonews

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