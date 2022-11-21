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21 ноя 2022

Tesla организовывает один из самых массовых отзывов в истории

Tesla организовывает один из самых массовых отзывов в истории
Автор фото: фирма-производитель

Почти полмиллиона автомобилей отзываются Tesla и Национальным управлением безопасности движения США. Проблема заключается в сбоящем режиме работы задних фонарей, который может привести к авариям

В документе NHTSA указано, что проблема с фонарями затрагивает Model 3 2023 года и Model Y 2020-2023 годов. Расследование показало, что в некоторых случаях фонари могут целиком отключиться из-за сбоя в программном обеспечении: оно может ошибочно определить неисправность в ходе включения электроники.

В целом же эту новость можно было бы оставить без внимания, если бы не одно но -  каждая отзывная компания отрицательно отображается на рыночной стоимости компании Tesla. К примеру, нынешняя ситуация обрушила акции так, что они достигли двухлетнего минимума.

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