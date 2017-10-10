Компания Tesla известна тем, что не выполняет свои обещания. Обычно это связано с объемами производства. Глава Tesla Илон Маск традиционно строит наполеоновские планы, а затем корректирует их. Например, Tesla полностью провалила производственный план по выпуску Model 3 в третьем квартале этого года.

На конец октября была намечена презентация первого в мире полностью электрического седельного тягача Tesla. Причем, прототип уже готов: его неоднократно замечали на закрытом аэродроме в Калифорнии, который компания использует в качестве полигона. Но и тут произошла накладка…

Илон Маск, в типичной для себе манере объявлять обо всем в твиттере, заявил, что премьера тягача переносится на 16 ноября этого года. Задержку он объяснил необходимость справиться с «рядом проблем на производстве», в числе которых увеличение объемов выпуска Model 3 и оптимизация работы завода по производству аккумуляторных батарей в Пуэрто-Рико.

По предварительным данным запас хода грузовика Tesla составит около 500 километров: это втрое меньше, чем проезжают на одной заправке грузовики с современными дизельными агрегатами. Зато Маск обещает, что у тягача будут лучшие в мире показатели крутящего момента, а управляться он будет как спорткар.