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10 окт 2017

Tesla перенесла премьеру своего электрического грузовика

Tesla перенесла премьеру своего электрического грузовика
Автор фото: фирма-производитель

Компания Tesla известна тем, что не выполняет свои обещания. Обычно это связано с объемами производства. Глава Tesla Илон Маск традиционно строит наполеоновские планы, а затем корректирует их. Например, Tesla полностью провалила производственный план по выпуску Model 3 в третьем квартале этого года.

На конец октября была намечена презентация первого в мире полностью электрического седельного тягача Tesla. Причем, прототип уже готов: его неоднократно замечали на закрытом аэродроме в Калифорнии, который компания использует в качестве полигона. Но и тут произошла накладка…

Илон Маск, в типичной для себе манере объявлять обо всем в твиттере, заявил, что премьера тягача переносится на 16 ноября этого года. Задержку он объяснил необходимость справиться с «рядом проблем на производстве», в числе которых увеличение объемов выпуска Model 3 и оптимизация работы завода по производству аккумуляторных батарей в Пуэрто-Рико.

По предварительным данным запас хода грузовика Tesla составит около 500 километров: это втрое меньше, чем проезжают на одной заправке грузовики с современными дизельными агрегатами. Зато Маск обещает, что у тягача будут лучшие в мире показатели крутящего момента, а управляться он будет как спорткар.

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При написании новости использовалась информация:
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