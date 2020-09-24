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24 сен 2020

Tesla представила новые аккумуляторы – революции нет!

Tesla представила новые аккумуляторы – революции нет!
Автор фото: фирма-производитель

Илон Маск показал новый форм-фактор батарей – «аккумуляторы-бисквиты», так их назвали пользователи за схожесть с банкой для печенья

Тесла присвоила новому формату аккумуляторов индекс 4680. Это означает, что их диаметр составляет 46 мм, высота — 80 мм. Напомним, несколько лет назад Tesla перешла с формата 18650 (диаметр 18 и высота 65 мм) на более крупный 2170 (диаметр 21 и высота 70 мм, последний ноль сокращается ради удобства). Это позволило немного повысить удельную плотность АКБ, поскольку в общей массе батареи меньше пространства уходит на оболочку. Сейчас они устанавливаются в Model 3 и Model Y.

По словам Илона Маска, мощность новых аккумуляторных ячеек выросла в шесть раз, а емкость — в пять раз. Эти цифры выглядят многообещающе. Но на самом деле прогресс отнюдь не столь впечатляющий. С помощью нехитрых арифметических действий можно выяснить, что физический объем одного элемента вырос в 5,48 раза. Иными словами, в пересчете на единицу объема такие АКБ даже немного уступают старым! Однако с учетом небольшого выигрыша объема в составе блока батарей и прочих оптимизаций запас хода (а равно и общая емкость) должен возрасти на 16%. Не менее важно, что новый форм-фактор также позволит снизить себестоимость АКБ примерно на 14%. Плюс к этому в 4680 Тесла отказалась от кобальта и перешла на никель.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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