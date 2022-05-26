Tesla работает над аккумуляторами, которые смогут проработать сто лет

Разумеется, такая большая величина достижима лишь при соблюдений определенных условий, но даже в этом случае такой долгий срок работы не перестает удивлять

В чем заключается технологический прорыв? Все скрывается в самой структуре батареи - инженеры Tesla и нескольких канадских университетов предлагают отказаться от железо-фосфатных батарей и перейти на использования никеля. Сообщается, что химический состав батареи на основе данного элемента обеспечит ей высокую плотность и сохранение заряда.

Несколько слов о столетнем сроке службы. На сегодняшний день большинство автопроизводителей дают аккумуляторам 8-10 лет гарантийного срока. Что касается километража, то в основном батареи рассчитаны на эксплуатацию в 200-250 тысяч километров.