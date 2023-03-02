Tesla собирается построить еще одну громадную фабрику

Компания Tesla построит очередной огромный завод .Производитель электрокаров намерен расширять глобальное производство, чему поспособствует новое мексиканское предприятие, которое должен стать крупнейшей площадкой по производству электрокаров в мире

Пока что представители Tesla не раскрывают никаких мощностей, ни размера инвестиций. Инсайдеры же говорят, что на строительство направят около пяти миллиардов долларов. Сам же завод сможет выпускать около двух миллионов машин ежегодно.

Новый завод будет построен в городе Монтеррей. Причем мексиканское правительство уже подтвердило факт переговоров с Маском. Аппарат президента сообщил СМИ о том, что стороны уже подготавливают все необходимые бумаги.