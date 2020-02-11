Tesla совершит революцию в традиционных органах управления автомобилем

Компания Tesla запатентовала инновационный руль, который сочетает в себе функции управления автоматической трансмиссией. Американский производитель намерен изменить привычные органы управления: вывести на нижнюю спицу рулевого колеса сенсорный пульт выбора режимов движения. Кроме того физические кнопки планируется заменить тачпадами

В описании к заявке Tesla в американском патентном ведомстве сказано, что в нижней части рулевого колеса планируется разместить подсвеченные индикаторы включения режимов парковки, заднего хода, нейтральной передачи или движения. Такая конфигурация позволит полностью отказаться от селектора трансмиссии.

Использование тачпадов с возможностью скроллинга позволит водителю управлять мультимедиасистемой, активировать систему автопилота или включить функцию распознавания голоса, основываясь на тактильных ощущениях. Tesla считает, что сенсорные панели более вариативны, нежели «физические» кнопки, поэтому водитель сможет интуитивно отрегулировать все необходимые параметры, не отрывая взгляд от дороги, а руки от руля.