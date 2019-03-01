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1 мар 2019

Tesla закрывает магазины

Tesla закрывает магазины

Tesla объявила, что теперь будет продавать свои электромобили только через интернет,— компания решила закрыть "физические" магазины, что должно способствовать снижению цен на эти автомобили

Для Tesla закрытие магазинов — довольно серьезный шаг, так как компания всегда гордилась своими магазинами-бутиками и продолжала увеличивать их число,— только в четвертом квартале прошлого года она открыла 27 новых магазинов, увеличив их общее число до 378. Решение об изменении стратегии продаж было принято на фоне по-прежнему скромных финансовых результатов Tesla. Генеральный директор и основатель компании Илон Маск заявил в четверг, что не ожидает прибыли в первом квартале 2019 года из-за многочисленных однократных расходов, а также задержек с поставками Model 3 в Европе и Китае.

Параллельно с заявлением о закрытии магазинов, руководство марки заявило о начале продаж бюджетной Model 3 по давно обещанной цене $35 тыс. До настоящего момента цена на эту модель стартовала от $43 тыс. В Tesla надеются, что продажи новых бюджетных моделей повысят спрос, а перевод всех продаж в онлайн сократит издержки.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Авто@mail.ru

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