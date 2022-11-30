Тягач Tesla смог проехать 800 километров на полной зарядке

Глава компании Tesla Илон Маск объявил в соцсетях, что электрогрузовик Tesla Semi выполнил тестовое задание, подтверждающее его ранее заявленные характеристики — он смог проехать с полной загрузкой маршрут длиной в 500 миль (чуть более 800 километров)

Чтобы вы понимали – 800 верст смог проехать электрический тягач, полный вес которого составлял более 36 тонн. Проблема вся в том, что Маск не предоставил доказательств своему заявлению. Фактически, мы оперируем лишь громкими сказками. Скажем больше – еще никто толком не видел серийного образца машины. Есть лишь очередная порция слухов о том, что в сентябре на заводе Tesla в Неваде была собрана тестовая партия тягачей, которая состоит из пяти экземпляров.

Первоначально производство Semi компания Tesla рассчитывала запустить в 2019 году, однако начало сборки неоднократно откладывалось.