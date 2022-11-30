Автомобильный портал Motorpage
30 ноя 2022

Тягач Tesla смог проехать 800 километров на полной зарядке

Тягач Tesla смог проехать 800 километров на полной зарядке

Глава компании Tesla Илон Маск объявил в соцсетях, что электрогрузовик Tesla Semi выполнил тестовое задание, подтверждающее его ранее заявленные характеристики — он смог проехать с полной загрузкой маршрут длиной в 500 миль (чуть более 800 километров)

Чтобы вы понимали – 800 верст смог проехать электрический тягач, полный вес которого составлял более 36 тонн.  Проблема вся в том, что Маск не предоставил доказательств своему заявлению. Фактически, мы оперируем лишь громкими сказками.  Скажем больше – еще никто толком не видел серийного образца машины.  Есть лишь очередная порция слухов о том, что в сентябре на заводе Tesla в Неваде была собрана тестовая партия тягачей, которая состоит из пяти экземпляров.

Первоначально производство Semi компания Tesla рассчитывала запустить в 2019 году, однако начало сборки неоднократно откладывалось.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Model Y (2021)

Tesla организовывает один из самых массовых отзывов в истории

21 ноября 2022

Tesla откажется от ультразвуковых датчиков в автопилоте

07 октября 2022

Пикап Tesla Cybertruck сможет плавать

30 сентября 2022
Tesla Semi

Tesla наконец-то представила свой серийный тягач Semi

31 августа 2022

Американские власти подозревают Tesla в мошенничестве

17 июня 2022

Tesla Cybertruck превратили в дом на колесах

03 июня 2022

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"

Написано новостей:

3 1 9 4 9