Автомобильный портал Motorpage
22 ноя 2021

У Tesla случился сбой в автомобилях и над ним уже успели подшутить другие автопроизводители

У Tesla случился сбой в автомобилях и над ним уже успели подшутить другие автопроизводители
Автор фото: фирма-производитель

На днях тысячи владельцев автомобилей Tesla не смогли в них попасть – машина просто отказывалась открываться при помощи мобильного приложения. Вы, наверняка, спросите, а как же ключ?

Все просто, приложение, скажем так, «изнежило» американцев  и многие просто перестали носить ключ с собой – зачем лишняя тяжесть в кармане. Да, для них было удивлением, что в один прекрасный день софт не сработал и продолжал глючить на протяжении пяти часов!

Самое забавное оказалось в том, что про глюк прознали другие автопроизводители и начали потихоньку шутить над Tesla в социальных сетях. Так, например, компания Ford в лице директора по коммуникациям Майка Левина опубликовало снимок своего прототипа электрического пикапа Ford F 150 Lightning с функцией SecuriCod (кодовый замок на дверях). Фотография сопровождалась надписью: «Двери Фордов никогда не окажутся заблокированными. Понимаете, что я имею в виду?».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Tesla разочаровывает водителей своим программным обеспечением

16 ноября 2021

Tesla преждевременно завершила разработку автопилота

25 октября 2021
Tesla Model X 2017 вид сбоку

Tesla все же сможет запустить свой завод в Германии

11 октября 2021

Почему в Tesla работают расисты?

06 октября 2021

Tesla Cybertruck возвели из фанеры

01 сентября 2021

В Tesla готовы поделиться своими разработками с миром

23 августа 2021

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Carnival - почему kia carnival (2021) стал самым дефицитным минивэном Тест драйв
22 ноября 2021

KIA Carnival
"Почему Kia Carnival стал самым дефицитным минивэном"
Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) эффектная прагматичность
Тест драйв
19 ноября 2021

Hyundai Tucson
"Эффектная прагматичность"
Peugeot 2008 - чем топовый peugeot 2008 (2020) схож с... калейдоскопом
Тест драйв
17 ноября 2021

Peugeot 2008
"Чем топовый Peugeot 2008 схож с... калейдоскопом"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 5 1 7