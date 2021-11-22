У Tesla случился сбой в автомобилях и над ним уже успели подшутить другие автопроизводители

На днях тысячи владельцев автомобилей Tesla не смогли в них попасть – машина просто отказывалась открываться при помощи мобильного приложения. Вы, наверняка, спросите, а как же ключ?

Все просто, приложение, скажем так, «изнежило» американцев и многие просто перестали носить ключ с собой – зачем лишняя тяжесть в кармане. Да, для них было удивлением, что в один прекрасный день софт не сработал и продолжал глючить на протяжении пяти часов!

Самое забавное оказалось в том, что про глюк прознали другие автопроизводители и начали потихоньку шутить над Tesla в социальных сетях. Так, например, компания Ford в лице директора по коммуникациям Майка Левина опубликовало снимок своего прототипа электрического пикапа Ford F 150 Lightning с функцией SecuriCod (кодовый замок на дверях). Фотография сопровождалась надписью: «Двери Фордов никогда не окажутся заблокированными. Понимаете, что я имею в виду?».