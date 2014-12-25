Новое поколение Tesla Motors Roadster - Быстрее не бывает

В 2020 году в модельной линейке компании Tesla появится самый быстрый электромобиль на планете

Прототип Tesla Roadster впечатляет прежде всего выдающейся динамикой. Три электромотора с совокупной отдачей 10 000 Нм разнесены между передней и задней осями, что наделяет автомобиль полноприводными возможностями. Трио электродвигателей способно катапультировать «американца» к отметке 96 км/ч за невероятные 1,9 с при «максималке» 402 км/ч. В карбоно-керамической тормозной системе использованы шестипоршневые моноблочные суппорты. Инновацинный батарейный блок на 250 кв/ч, в свою очередь, обеспечивает спорткару потрясающий запас хода в 992 км. Кузов концепта относится к типу тарга – стеклянная крыша имеет съемную центральную часть. Экстерьер решен в экспрессивном стиле, опробованном на моделях Model S и Model 3. В салоне, рассчитанном на двух взрослых и двоих детей, установлен штурвал вместо классического рулевого колеса, ковшеобразные передние кресла разделены мощным тоннелем. Всю центральную консоль оккупировал фирменный вертикально ориентированный сенсорный дисплей управления бортовой электроникой. Анонсирована и начальная цена электрического рекордсмена – от 200 000 долларов.