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янв 2018

Новое поколение Tesla Motors Roadster - Быстрее не бывает

Новый Tesla Motors Roadster - Tesla Rodster Concept 2020 Быстрее не бывает
В 2020 году в модельной линейке компании Tesla появится самый быстрый электромобиль на планете

Прототип Tesla Roadster впечатляет прежде всего выдающейся динамикой. Три электромотора с совокупной отдачей 10 000 Нм разнесены между передней и задней осями, что наделяет автомобиль полноприводными возможностями. Трио электродвигателей способно катапультировать «американца» к отметке 96 км/ч за невероятные 1,9 с при «максималке» 402 км/ч. В карбоно-керамической тормозной системе использованы шестипоршневые моноблочные суппорты. Инновацинный батарейный блок на 250 кв/ч, в свою очередь, обеспечивает спорткару потрясающий запас хода в 992 км. Кузов концепта относится к типу тарга – стеклянная крыша имеет съемную центральную часть. Экстерьер решен в экспрессивном стиле, опробованном на моделях Model S и Model 3. В салоне, рассчитанном на двух взрослых и двоих детей, установлен штурвал вместо классического рулевого колеса, ковшеобразные передние кресла разделены мощным тоннелем. Всю центральную консоль оккупировал фирменный вертикально ориентированный сенсорный дисплей управления бортовой электроникой. Анонсирована и начальная цена электрического рекордсмена – от 200 000 долларов.

Фото Tesla Motors Roadster

  • Tesla Rodster Concept 2020 Быстрее не бывает
  • Tesla Rodster Concept 2020 вид спереди
  • Tesla Rodster Concept 2020 вид спереди сбоку
  • Tesla Rodster Concept 2020 вид сзади сбоку
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Tesla Motors Roadster

Tesla Motors Roadster
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Двигателей
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Поколение
I
Цены
от 2 900 000
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