Tesla Roadster сможет набирать первую “сотню” менее, чем за 1 секунду

Глава компании Илон Маск анонсировал официальную презентацию обновленной модели Roadster, которая должна состояться в конце этого года. Он добавил, что автомобиль сможет разогнаться до “сотни” (60 миль в час) менее, чем за 1 секунду.

И речь идет именно о серийной версии. При этом ранее Маск приводил чуть менее амбициозные цифры - около двух секунд до “сотни”, а с пакетом SpaceX время сократить можно было бы до 1,1 с. Теперь же, как оказалось, “ракетного” дополнения не понадобится, чтобы получить титул самого динамичного автомобиля в мире.

Напомним, что следующее поколение Roadster показали еще в 2017 году с обещанием того, что автомобиль выйдет на рынок в 2020 году. Однако из-за пандемии и производственных трудностей, автомобиль появится в продаже только в следующем году. Ценник для тех, кто заранее хочет забронировать себе автомобиль тоже уже есть - 50 000 долларов ( 4 600 000 рублей). И это только бронь, ведь новинку оценивают от 200 000 долларов (18 400 000 рублей).