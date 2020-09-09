Автомобиль Илона Маска признали космическим мусором

Родстер Tesla до сих пор болтается где-то в миллионах километров от Земли

Астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл составил каталог всех космических объектов искусственного происхождения (GCAT), рассказал сайт журнала Vice. Этот список состоит из 57 424 объектов. Макдауэлл выложил каталог в открытый доступ под лицензией Creative Commons CC-BY.

В него входит, например, 2 тысячи активных спутников и разные виды космического мусора, включая списанные спутники, сломанное оборудование, камеру марки Hasselblad и автомобиль Tesla Roadser. Эту «Теслу» Илон Маск запустил в космос на ракете Falcon Heavy в начале февраля 2018 года. Согласно сайту whereisroadster.com, созданному энтузиастом Беном Пирсоном, сейчас автомобиль Маска находится примерно в 89,6 млн километров от Земли. И движется со скоростью примерно 14,5 км в секунду.