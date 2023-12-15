“Новенький” Tesla Roadster выставили на продажу в США

Американская компания Gruber Motors выставила на продажу Tesla Roadster 2010 года выпуска с пробегом всего 38 миль (61 км). За практически “новенький” автомобиль просят 105 000 долларов (примерно 9 415 000 рублей)

Наверное, многие уже и позабыли, что первым электромобилем компании стал именно спортивный Tesla Roadster. Впервые автомобиль представили в 2006 году, а продажи стартовали спустя два года. Именно данную модель Илон Маск в 2018 году отправил покорять космос на ракете Falcon Heavy.

Экземпляр, выставленный на продажу, никогда не выезжал с завода Tesla после проведения тестирования и тех-осмотра. Ранее американская компания проводила 30-мильные тест-драйвы каждого нового собранного автомобиля. Остальные 8 миль на одометре - это дорога обратно с полигона до сервисного центра.

Tesla Roadster первого поколения оснащался одним электромотором мощностью 248 л.с. или 288 л.с. в зависимости от комплектации. Автомобиль получил батарею емкостью 53 кВт*ч, которая позволяла преодолеть до 390 км на одном полном заряде. Однако в описании продаваемого экземпляра отмечено, что заводская батарея пришла в негодность и требует замены.

