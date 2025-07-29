Автомобильный портал Motorpage
29 июл 2025

Tesla пророчит громкое возвращение Roadster

Tesla пророчит громкое возвращение Roadster
Автор фото: фирма-производитель

Спустя почти восемь лет после презентации, Tesla официально подтвердила, что проект второго поколения Roadster не заброшен. Более того, компания планирует сделать из него не просто суперкар, а символ завершения эпохи автомобилей с классическими органами управления

Предварительно известно, что модель сможет разгоняться до «сотни» за 1,9 с., а до 100 миль/ч (161 км/ч) за 4,2 с. Максимальная скорость – свыше 400 км/ч. Заявленный запас хода – 998 км. Tesla утверждает, что по-прежнему делает акцент не на ускорении, а на «уникальности ощущения от вождения». Хотя ранее Илон Маск обещал, что Roadster сможет разгоняться до 60 миль/ч (примерно 97 км/ч) менее чем за секунду с помощью опционного пакета от SpaceX, но точных данных пока нет.

Громкая презентация Roadster состоится в конце этого года. Заинтересованные покупатели уже могут оформить предзаказ, внеся 5 000 долларов депозита и 45 000 долларов дополнительного взноса. Финальная стоимость оценивается от 200 000 до 250 000 долларов.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tesla Roadster Concept (2017)

Tesla Roadster сможет набирать первую “сотню” менее, чем за 1 секунду

29 февраля 2024
Tesla Roadster

“Новенький” Tesla Roadster выставили на продажу в США

15 декабря 2023

Автомобиль Илона Маска признали космическим мусором

09 сентября 2020
Tesla Roadster 2020

Новая Tesla станет ракетой

26 мая 2020
Tesla Roadster

Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок

08 мая 2020
Tesla Roadster

Tesla Roadster захватывает Марс

19 августа 2019

 Новости Tesla Motors Roadster

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Preface - geely preface (2024) тем, кто любит седаны и экраны Тест драйв
25 июля 2025

Geely Preface
"Тем, кто любит седаны и экраны"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"
Omoda C7 - omoda c7 (2024) градус авангарда
Тест драйв
11 июля 2025

Omoda C7
"Градус авангарда"
SOUEAST S09 - soueast s09 (2025) большой suv из семьи chery
Тест драйв
04 июля 2025

SOUEAST S09
"Большой SUV из семьи Chery"

Написано новостей:

3 6 1 7 3