Tesla пророчит громкое возвращение Roadster

Спустя почти восемь лет после презентации, Tesla официально подтвердила, что проект второго поколения Roadster не заброшен. Более того, компания планирует сделать из него не просто суперкар, а символ завершения эпохи автомобилей с классическими органами управления

Предварительно известно, что модель сможет разгоняться до «сотни» за 1,9 с., а до 100 миль/ч (161 км/ч) за 4,2 с. Максимальная скорость – свыше 400 км/ч. Заявленный запас хода – 998 км. Tesla утверждает, что по-прежнему делает акцент не на ускорении, а на «уникальности ощущения от вождения». Хотя ранее Илон Маск обещал, что Roadster сможет разгоняться до 60 миль/ч (примерно 97 км/ч) менее чем за секунду с помощью опционного пакета от SpaceX, но точных данных пока нет.

Громкая презентация Roadster состоится в конце этого года. Заинтересованные покупатели уже могут оформить предзаказ, внеся 5 000 долларов депозита и 45 000 долларов дополнительного взноса. Финальная стоимость оценивается от 200 000 до 250 000 долларов.