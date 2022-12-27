Автомобильный портал Motorpage
27 дек 2022

В России стартовали официальные продажи Voyah Free

В России стартовали официальные продажи Voyah Free
Автор фото: Зотиков Александр

Компания «Моторинвест» от лица китайского бренда Voyah запустила в России продажи вседорожника Free

Надо сказать, что данную модель уже год продавали различные "серые" дилеры, и мы в Motorpage даже успели ее протестировать. Впрочем, теперь, компания "Моторинвест", которая, к слову, занимается производством электрокаров Evolute, стала официальным импортером компании Voyah, и модель Free теперь продается со всеми гарантиями и необходимым сервисным обслуживанием.

Российский Voyah Free сможет ускориться до 100 км/ч за 4,7 секунды при максимальной скорости 200 км/ч. 106-киловаттная батарея должна обеспечить запас хода до 500 километров по циклу WLTP. При этом кроссовер для российского рынка комплектуют наиболее распространёнными зарядными разъёмами CCS и Type-2. Цена на автомобиль стартует с отметки в 7990000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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