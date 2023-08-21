В Китае представлен обновленный Voyah Free

Китайская компания Voyah представила обновленный кроссовер Free. Цена на новинку начинается от 266 900 юаней (3 402 000 рублей)

Автомобиль получил ряд доработок в экстерьере. Изменились бампера и решетка радиатора, добавлена декоративная подсветка по всей ширине передней части, доработан спойлер над дверью багажника. В салоне появился новый центральный тоннель, в связи с этим, рычаг КПП расположился за рулевым колесом.

Voyah Free оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и два электродвигателя мощностями 218 и 272 л.с. (по одному на каждой оси). Суммарная мощность - 480 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Кроссовер получил новую батарею емкостью 39,2 кВт*ч. Запас хода с ДВС- 1221 км. (261 км только на электротяге). Трансмиссия, как и прежде - «автомат». Привод - полный.