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4 окт 2023

В Россию привезли уникальный Voyah Free

В Россию привезли уникальный Voyah Free

Один из российских дилеров выставил на продажу новый кроссовер Voyah Free DNA, который был выпущен в Китае в ограниченной серии из 3000 экземпляров. Автомобиль оценили в 9 500 000 рублей

Данная лимитированная версия визуально выделяется иным, более агрессивным бампером с черной глянцевой вставкой, новым дизайном колесных дисков, при этом задние колеса закрываются защитной вставкой в цвет кузова, а также салоном, который выполнен из комбинации черного и белого кожзама. Покупателям в Китае предложены два варианта цвета кузова: матовый белый и матовый черный. 

Voyah Free DNA оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит турбомотор объемом 1,5 л. Суммарная мощность составляет 693 л.с. и 1040 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 4,3 с. Емкость аккумулятора - 33 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 123 км. Автомобиль комплектуется автоматической коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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