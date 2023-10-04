В Россию привезли уникальный Voyah Free

Один из российских дилеров выставил на продажу новый кроссовер Voyah Free DNA, который был выпущен в Китае в ограниченной серии из 3000 экземпляров. Автомобиль оценили в 9 500 000 рублей

Данная лимитированная версия визуально выделяется иным, более агрессивным бампером с черной глянцевой вставкой, новым дизайном колесных дисков, при этом задние колеса закрываются защитной вставкой в цвет кузова, а также салоном, который выполнен из комбинации черного и белого кожзама. Покупателям в Китае предложены два варианта цвета кузова: матовый белый и матовый черный.

Voyah Free DNA оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит турбомотор объемом 1,5 л. Суммарная мощность составляет 693 л.с. и 1040 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 4,3 с. Емкость аккумулятора - 33 кВт*ч. Запас хода на электротяге - 123 км. Автомобиль комплектуется автоматической коробкой передач. Привод - полный.