Новый Voyah Free получит лидар и автопилот от Huawei

Компания Voyah готовит масштабное обновление своего кроссовера Free. Об этом сообщил генеральный директор марки на своей странице в соцсетях

Он также подтвердил, что модель получит «полноценную интеграцию с Huawei». Другими словами, автомобиль будет оснащен системой автономного вождения Huawei ADS и мультимедийной платформой HarmonyOS. Кроме того, Free получит новый дизайн, а на крыше расположится датчик лидар. Ожидаются и серьезные доработки в интерьере.

Технические характеристики пока не известны. Напомним, что актуальная версия предложена в виде электрокара и гибрида. Дебют нового Free должен состоятся на Шанхайском автосалоне в этом месяце.