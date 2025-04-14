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14 апр 2025

Новый Voyah Free получит лидар и автопилот от Huawei

Новый Voyah Free получит лидар и автопилот от Huawei
Автор фото: фирма-производитель

Компания Voyah готовит масштабное обновление своего кроссовера Free. Об этом сообщил генеральный директор марки на своей странице в соцсетях

Он также подтвердил, что модель получит «полноценную интеграцию с Huawei». Другими словами, автомобиль будет оснащен системой автономного вождения Huawei ADS и мультимедийной платформой HarmonyOS. Кроме того, Free получит новый дизайн, а на крыше расположится датчик лидар. Ожидаются и серьезные доработки в интерьере.

Технические характеристики пока не известны. Напомним, что актуальная версия предложена в виде электрокара и гибрида. Дебют нового Free должен состоятся на Шанхайском автосалоне в этом месяце.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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